Rezept: Ingwerhuhn mit Fenchel-Orangen-Salat

ZUTATEN für 4 Personen

3 Hühnerbrüste (ohne Haut und Knochen)

Für die Hühner-Marinade:

250 ml Orangensaft

1 Bio-Zitrone (Saft und Schale)

3 EL Ingwer, geschält, gerieben

2 EL Honig; 1 Chili, klein geschnitten

1 EL Weißweinessig

2 Pimentkörner, zerdrückt; Pfeffer

Zum Braten:

2 EL Semmelbrösel

1 EL Sesam

1 EL Leinsamen, 2 EL Olivenöl

Für den Salat:

2 Fenchelknollen

3 Bio-Orangen; 1 rote Zwiebel

8 schwarze Oliven

4 EL Weißweinessig

8 EL Olivenöl; 1 EL Honig

1 Für die Hühner-Marinade alle Zutaten miteinander verrühren. Die Hühnerbrüste darin einlegen, das Gefäß dicht abdecken (z.B. mit Frischhaltefolie) und mindestens 24 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Das Fleisch dabei ab und zu wenden.

2 Am nächsten Tag die Hühnerbrüste aus der Marinade heben und mit einem Küchenpapier abtupfen, die Marinade aufheben. Fleisch salzen und in 2 EL Olivenöl in einer beschichteten Pfanne bei mittlerer Hitze auf beiden Seiten anbraten. Haben sie eine schöne, hellbraune Farbe, mit der Marinade ablöschen und 10 Minuten köcheln lassen. Bei halber Zeit wenden, in der Pfanne auskühlen lassen. Dann die Hühnerbrust in Scheiben schneiden, in einem Gemisch aus Bröseln, Sesam und Leinsamen wenden, andrücken, dann in einer Pfanne in 2 EL Olivenöl kurz knusprig braten.

3 Für den Salat eine der Orangen heiß waschen, die Schale fein abreiben und gemeinsam mit ihrem Saft in eine Schüssel geben. Die beiden anderen Orangen mit einem Messer schälen und Filets aus den weißen Zwischenhäuten schneiden, in eine zweite Schüssel geben. Zwiebel schälen und in feine Scheiben schneiden. Vom Fenchel die harten, dicken Stiele abschneiden, das Grün beiseitelegen. Die Knollen halbieren und in sehr feine Scheiben hobeln oder schneiden. Beides in eine große Schüssel geben, Oliven und Fenchelgrün hinzufügen.

4 Den Orangensaft samt Schale, Essig, Honig, Salz und Pfeffer beimengen. Mit einem Pürierstab mixen und langsam 6 EL Olivenöl einrinnen lassen, abschmecken. Das Dressing über das Gemüse leeren, die Orangenfilets behutsam unterheben, auf Tellern anrichten, Hühnerbrust darauf verteilen.

Aufwand: **

Zubereitungszeit: 30 Minuten, plus Zeit zum Marinieren

Preis: **

Kalorien: ca. 410 kcal/Person

Aus dem Buch Pollo d’Oro, Bernie Rieder, Braumüller Verlag, 29 €