Rezept: Gegrillte Sardinen

VORSPEISE

für 4 Personen



12 Sardinen (frisch oder tiefgekühlt und langsam aufgetaut)

Feines Meersalz

1 Peperoncino

1 kleiner Bund Petersilie

2 Jungzwiebeln

In Salz eingelegte Kapern

Olivenöl extra vergine

Weißweinessig oder Zitronensaft

Sardinen auf die Arbeitsfläche legen. An der Schwanzflosse fassen und mit dem Messerrücken Richtung Kopf schuppen. Unter fließendem Wasser reinigen. Zum Ausnehmen zuerst den Kiemendeckel abheben, ein scharfes Messer ansetzen, im 45-Grad-Winkel zum Körper hin schneiden. Mit den Fingern die Kiemen fassen und entfernen, den Bauch mit einem nicht zu tiefen Schnitt bis fast zur Schwanzflosse aufschlitzen. Mit dem Messerrücken die Eingeweide von vorne nach hinten herausstreichen und abtrennen. Fertig. Nochmals unter fließendem Wasser reinigen, mit Küchenpapier sehr gut trocknen. Dann großzügig beide Seiten einsalzen und stehen lassen.

Inzwischen Peperoncino entkernen und klein würfeln, Petersilie hacken, Zwiebeln in Ringe schneiden, Kapern wässern und mit wenig Olivenöl mischen.

Bevor man die Sardinen auf den Grillrost legt, das Salz, das der Haut noch etwas Feuchtigkeit entzogen hat, abtupfen. Über mittlerer Glut braten. Sobald die haut goldgelb schimmert, die Fische wenden und fertig garen. Auf Teller verteilen, mit der Garnitur bestreuen, mit Olivenöl und nach Belieben mit Essig oder Zitronensaft beträufeln.



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 30 Minuten

Preis: ** | Kalorien: ca. 280 kcal/Person



TIPPS: Wissenswertes über Meeresfische und interessante Rezepte finden Sie hier: www.deutschesee.de



Aus dem Buch „A Casa“, AT Verlag, 39,90 €



heidi.strobl@kurier.at