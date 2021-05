H. C. Artmann: Bürgerschreck aus Breitensee

Artmann spricht – aufrecht und frisch rasiert in seinem Lederfauteuil sitzend – von den schrulligen Figuren seiner Kindheit in Breitensee, der abenteuerlichen Flucht aus der Kriegsgefangenschaft, dem Exil in Berlin. Wo er einen Twist-Tanzwettbewerb gewinnt und Günter Grass die Freundin ausspannt. Oder von seinen Abenteuern in Los Angeles. Wo er nachts gemeinsam mit Helmut Qualtinger das Grab der Marilyn Monroe sucht.

Ich erlebe einen Rebell im Ruhestand. Einen Lauscher an Nachtigallenschnäbeln, für den die Sprache eine erogene Zone ist. Im Sommer 1921 kommt Hans Carl im 14. Hieb zur Welt, wächst in einem winzigen Kabinett mit Fenster auf die Gasse auf. Zwischen Breitenseer Bassena und der Poesie der Wiener Vorstadt. Bereits als Vierzehnjähriger, im B-Zug der Hauptschule, beginnt er wie besessen zu lesen, erlernt durch Selbststudium viele Sprachen. Am 14. April 1945 verfasst der 24-Jährige sein erstes Gedicht, eine Liebesballade: „Unter Blütenbäumen“. H. C. widmet es der Tochter eines Müllers, einer Unschuld vom Lande.

Im chaotischen Wien der Nachkriegszeit arbeitet er als Dolmetscher bei den Amerikanern. Und versucht sich als Edel-Statist am Burgtheater. Er darf Faust und Mephisto – Ewald Balser und Albin Skoda – Stichworte geben. Später lockt auch der Film: Eine kurze Szene im Kinoklassiker „Der dritte Mann“. Der Satz Was halten Sie von Joyce? wird vom Kleindarsteller zu dialektgefärbt gesprochen – und rausgeschnitten. In dieser Lebensphase gibt es jede Nacht exzessive „Kaffeehaus-, Keller- und Kneipenexerzitien“.

1951 wird der „Art Club“ als Treffpunkt der künstlerischen Avantgarde in Wien gegründet: Man pflegt Savoir-vivre im Souterrain. Gerne tritt auch ein schlanker, soignierter Herr nachts hier auf. Was er tagsüber macht, weiß niemand. Irgendwann sickert durch, der Mann sei Dichter. 1953 verkündet dieser die „acht-punkte-proklamation des poetischen actes“. Als Protest gegen das „konventionelle, anonyme, normative“ initiiert H. C. eine „poetische demonstration“: Die Teilnehmer mit weißgeschminkten Gesichtern deklamieren – begleitet von Lampionträgern – Texte von Baudelaire, Poe und Trakl. Und verursachen ein Verkehrschaos in der Wiener Innenstadt.