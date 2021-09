Wie viele Turniere bestreiten Sie in einem Jahr?

Ungefähr zwölf klassische Turniere. Ein jedes dauert etwa zehn Tage. Aber ich spiele daneben auch Online- und Blitzschach-Turniere. Letztere werden an einem einzigen Tag ausgetragen.

Wo liegen die Vorzüge im Online-Spiel?

Kommt darauf an, wie man sich das ausmacht. Man kann einfach drauflos spielen und dabei relaxen. Du kannst dabei sogar Musik hören, wenn du magst. Natürlich nicht bei der Online-Schacholympiade, wie sie im Vorjahr via Zoom ausgetragen wurde. Zwei Kameras und eine WLAN-Verbindung, von der du hoffst, dass sie nicht unterbrochen wird. Auf ein Holzbrett mit echten Figuren zu blicken, macht aber mehr Freude, als auf einen Monitor zu schauen und mit einer Computermaus zu hantieren.

Wie viele Stunden am Tag spielen Sie?

Wenn Sie Profis fragen, werden die antworten, mindestens fünf Stunden. Spielen aber reicht nicht. Zum Training zählt auch die gezielte Arbeit an der Eröffnung, an der Taktik, am Finish. Das ist echte Arbeit. Wenn wir nach so einem anstrengenden Tag zu Hause sind, spielen wir nur zum Spaß und da gibt es kein Zeitlimit.

Wie bleibt man über so einen langen Zeitraum voll konzentriert?

Ein Spiel dauert im Schnitt vier Stunden und ein Turnier besteht aus etwa neun Spielen. Als ich noch nicht auf der Uni war, betrieb ich daneben täglich Sport oder besuchte das Fitnessstudio. Alleine das Schachspiel aber kostet schon viel Energie. Seit ich es ernsthaft betreibe, habe ich das mit dem Gym aufgegeben. Ich relaxe an der frischen Luft, nebenbei einen anderen Sport zu betreiben, würde mir zu viel Kraft rauben.

Mit Ihren Freundinnen haben Sie den inoffiziellen Schachverein „Checkitas“ gegründet. Können Sie uns mehr darüber erzählen?

Als im Vorjahr der erste Lockdown verhängt worden war und Schach auch auf der Online-Live-Streaming-Plattform Twitch einen Boom erlebte, haben wir uns eben auch dort die Zeit vertrieben. Zuerst dachten wir an so etwas wie Schach-Unterricht, aber dann merkten wir, dass es auf Twitch hauptsächlich um die Show geht. So kombinierten wir eben beide Elemente: Schach-Schule und Show.