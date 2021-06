Gin aus Wien ist in: Kreative Cocktail-Rezepte aus der Hauptstadt

Einen Gin & Tonic, bitte.“ – „Kommt gleich, mit welchem Tonic?“ Egal. Egal? Ja, echt. Und das ist gar nicht abfällig gemeint. Wieso auch? Es gibt Leute vom Fach, die schon vergangenes Jahr das Ende des großen Hypes um das Tonic Water ausgegeben haben. Vielleicht, weil das Wasser zu sehr vom eigentlichen Stoff ablenkt. Und gerade beim Gin hat sich viel getan.

Siehe Rick 1899 Green Dry Gin. 1899? Fußballaffine Freunde des britischen Nationalgetränks verstehen die Symbolik, auch jene mit den zur Herstellung verwendeten 14 händisch sortierten Botanicals. Ja, die Fans des im 14. Wiener Bezirks beheimateten Sportclub Rapid haben ihren eigenen Gin. https://1899-gin.at Wiener mit dem WienGin der „Kesselbrüder“ sowieso. https://www.wiengin.at

Das Beste dabei: Beide sind eine gute Wahl, will man Briten und Schotten ein herzhaftes "Cheers!" zurufen, wenn deren Teams am Freitag in London bei der Fußball-EM aufeinandertreffen.