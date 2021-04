Gehen Metal, Cola Rot und Pizza Hawaii auch als Oldie?

Seinen Weg finden

In der nächsten Zeit stehen bei einigen Stars der Musikwelt runde Geburtstage an. Bob Dylan wird am 24. Mai 80 Jahre alt, Stones-Drummer Charlie Watts am 2. Juni und Paul McCartney am 18. Juni im kommenden Jahr. Ringo Star wird heuer im Sommer 81! Dagegen ist Angus Young von AC/DC mit seinen 66 Jahren ein Jungspund.

Natürlich haben sie alle, wie Paul McCartney singt, längst ihren Weg gefunden, haben ihre Geschmäcker ein Leben lang trainiert, angepasst und vielleicht sogar leicht variiert. Aber im Kern bleibt man sich doch irgendwie treu. Und wer würde insgeheim nicht Appetit bekommen, wenn beim Italiener dereinst am Nebentisch einer eine Pizza Hawaii serviert bekommt.

Auf Rick Beatos mittlerweile von mehr als 200.000 Menschen gesehenen Clip kamen jedenfalls die unterschiedlichsten Antworten. Eine Auswahl. Eine Clay meinte: "Meine Schwester ist Chefärztin in einer Reihe von Altersheimen. Dort ist es üblich, dass die Bewohner Musik von Hendrix, den Beatles und The Who spielen." Und ein Robert: "Ich bin 71 und habe nie darüber nachgedacht, einmal nicht mehr Metal zu hören. Das hält mich jung!"

Beethoven, Cola Rot und Prost!

Renato: "Ich bin 41 Jahre alt. Und in 40 Jahren werde ich nach wie vor täglich Tool hören. Irgendwann hat man sich eben entschieden und lässt sich auf keine Experimente mehr ein." Und eine gewisse Gabi meinte gestern dazu: "Ich glaube, dass Beethoven zu seiner Zeit so heavy war wie Metallica heute."

Darauf trinken wir jetzt ein Cola Rot! Prost!