Freunde fürs Leben. Welcher Hund zu welchem Besitzer passt

Dogsharing

Etliche neue Dog-Sharing-Initiativen bieten Alternativen, von denen Hundebesitzer und Hunde profitieren können. Hundefreunde können sich so für ein paar Stunden an einem Vierbeiner erfreuen, einen gemeinsamen Ausflug in der Natur machen, ganz ohne Verpflichtungen eines echten Hundebesitzers. So vernetzt etwa die Plattform Hundelieb, Hunde und Herrchen auf Zeit, https://hundelieb.com