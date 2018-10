freizeitTIPPS: YOGA∙HERBST - Erleuchtung beim bäumeumarmenden Waldbaden

SALZ∙ASTERN Kaum zu glauben, dass eine Pflanze salzhaltige, ausgetrocknete Lackenufer liebt. Bei dieser Exkursion schauen wir uns diese Überlebenskünstlerin von ihrer schönsten Seite an, denn wenn sie in Blüte geht, hüllt sie ganze Landstriche in ein rosa-lilafarbenes Blütenmeer. Fotoapparate zücken!

Info-Zentrum/Bgld., 11. Oktober, 13-16 Uhr,

Anm. 0 21 75/34 42, www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at

