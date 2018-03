freizeitTIPPS: Eine fotografische Liebeserklärung von Nord bis Süd

t o p F I T

MARILLENBLÜTEN∙WANDERUNGDer Herrgott hat’s gar gut gemeint mit diesem Fleckchen Erde. Wenn dann noch die Marillenbäume weiße Farbtupfer in die Landschaft malen, umso mehr. Die begleitete Tour führt am Südufer der Wachau vorbei an verlassenen Kellern über Römerwege, durch Hohlwege. Und auf die Labestelle mit Aussicht können wir uns jetzt schon freuen. Stadtführung durch Mautern um 11 Uhr.

Weinhof Dürauer, Mauternbach/NÖ, verschoben auf 7. April, 14 Uhr,

Anm. 0664/201 25 97, www.tourismusverein-mautern.at

www.facebook.com/mauterntourismus

www.facebook.com/weinhofamromerweg.durauer

DIRNDLBLÜTEN∙WANDERUNG Was blüht denn da so närrisch gelb? Die Dirndln, auch als Kornelkirschen bekannt, blühen jetzt um die Wette. Ein Naturführer wandert mit Ihnen durch die schöne Gegend rund um den 1.000-Dirndln-Berg, den Geisbühel und entlang der Falkensteinrotte.

Pielachtal/NÖ, 24. & 25. März, Anm. 0 27 22/22 81

und 7. April, Anm. 0 27 25/281, www.mostviertel.at