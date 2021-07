Freizeitrose für Rudolf Buchbinder

Bei den Salzburger Festspielen hat Rudolf Buchbinder im Mozarteum alle 32 Klaviersonaten Ludwig van Beethovens an sieben Abenden interpretiert. Wer das Glück hatte, dabei zu sein, wird diese vollendeten Darbietungen wohl nicht so schnell vergessen. Aber auch als Intendant des Musikfestivals in Grafenegg hat Buchbinder seinem Publikum wieder etliche Sternstunden geschenkt. Denn in Grafenegg (Finale morgen, Sonntag) gastierten abermals die besten Orchester, Dirigenten und Solisten der Gegenwart mit vielen klassischen Meisterwerken. Dass Rudolf Buchbinder auch selbst am Klavier zu erleben war, versteht sich. Buchbinders Musikfestival Grafenegg hat sich dank des Intendanten und des Ausnahmepianisten Buchbinder als eines der wichtigsten und dabei schönsten Festivals etabliert. Gut, dass Buchbinder zumindest bis 2018 als Chef in Grafenegg bleibt. So ist höchstes Niveau weiterhin garantiert.

