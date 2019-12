Warum wünschen wir uns einen "guten Rutsch" ins neue Jahr?

Falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich dir schon mal einen guten Rutsch!“ – Es gibt wohl kaum einen Satz, der uns in der Vorweihnachtszeit und zwischen den Jahren häufiger über die Lippen kommt. Eine aufregende Rutschpartie haben dabei die wenigsten im Sinn, vielmehr wollen wir unserem Gegenüber eine tolle Silvesternacht und einen guten Start ins neue Jahr wünschen. Warum also sollen wir rutschen? Wir könnten ja auch ins neue Jahr laufen, schweben oder gehen. Oder tanzen – immerhin ist es hierzulande Tradition, sich um Punkt Mitternacht im Dreivierteltakt des Donauwalzers zu wiegen und so den Jahreswechsel willkommen zu heißen.

Doch woher kommt die Neujahrsfloskel?