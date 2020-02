Warum verwelkt Basilikum aus dem Supermarkt so schnell?

Unlängst schrieb der geschätzte Kollege B. an dieser Stelle, dass ein Büschel Basilikum zur Grundausstattung einer jeden Küche gehöre. Womit er recht hat. Denn erst ein paar Blätter des Krauts machen Pasta al Pomodoro zu mehr als nur Nudeln mit Tomatensauce. Am besten schmeckt die Gewürzpflanze natürlich frisch geerntet. Um Basilikum stets griffbereit zu haben, lässt der vorausschauende Genießer ein grünes, saftiges Stöckerl aus dem Supermarkt in die Küche oder auf das Fensterbänkchen einziehen. Zumindest in der Vorstellung soll das die Basilikumversorgung bis in alle Ewigkeit sicherstellen.

In der Realität wird die Basilikumlust oft aber allzu schnell zum Basilikumfrust.