Warum bleiben beim Spaghettikochen immer so viel Nudeln übrig?

Kleine Küche, große Wirkung. Auf den Punkt gebracht, könnte man genauso das Erfolgsrezept von Pasta & Co. bezeichnen. Denn mit nur wenig Zutaten kann hier auch der totale Laie groß aufgeigen. Vor allem, wenn Hunger herrscht.

Wir kennen diese Situation. Für eine aufwendige Kocherei fehlt die Muße – außerdem die Zeit. Wie wäre es also mit Spaghetti? Etwas Öl, ein paar Zehen Knoblauch und ein Büschel Basilikum gehören sowieso zur Grundausstattung jeder Küche. Also kaum Aufwand und viel Genuss.Aber wie viel Spaghetti soll ich jetzt in das vor Hitze „tanzende Wasser“ ( Sophia Loren) geben? Eine Handvoll wird nicht genügen. Heute sind wir zu fünft, da nehme ich lieber etwas mehr. Wäre doch zu dumm, ginge wer leer aus. Wie viel „mehr“ aber ist genug?