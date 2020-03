Warum reden wir auf den Computer ein, obwohl er uns nicht antworten kann?

Du bist mir ein schöner Volltrottel. Ah geh, Neiiin, was tust denn, du depperter *Piiiep*?!!!“ Wenn jemand hemmungslos schimpft, ist der erste Gedanke: Gut, dass es nicht mich trifft. Wenn aber klar wird, der Computer ist gemeint, ist alles halb so wild. Er ist, so meine Umfrage im Büro, Hassobjekt Nummer eins der Dinge, die uns im Alltag umgeben. Vor allem, wenn er nicht funktioniert. Oder wenn wir nicht funktionieren: nämlich die falsche Taste drücken. Es tut gut, dem *Piiiep* die Schuld zuschieben zu können. Er wird sich damit abfinden.

Es gibt aber auch andere Gründe, auf einen Computer einzureden. So wie einige das im Umgang mit Pflanzen oder Autos kennen. „Nicht-menschliche Objekte“, wie die Wissenschaft das nennt, haben nämlich eines gemeinsam: