Warum geht die erste Palatschinke immer schief?

Die Lust am Kochen ist derzeit so groß wie kaum zuvor. In der Corona-Isolation ist die Küche für viele Menschen ein beliebter Zufluchtsort. Gefragt sind unkomplizierte Rezepte, die sich mit nur wenigen Zutaten zaubern lassen. So wie Palatschinken; wahre Seelentröster, die an unbeschwerte Kindheitstage erinnern und sich von süß bis herzhaft variieren lassen.

Die Teigmenge sollte beim Palatschinkenbacken großzügig bemessen werden. Denn allzu oft will die erste Palatschinke nicht so recht gelingen – im Englischen gibt es dafür einen Begriff: „first pancake phenomenon“.