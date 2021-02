Warum erinnert man sich oft nicht an den Inhalt von Büchern?

Alles beginnt damit, die Lektüre gut auszuwählen. Nekola: „Nicht jedes Buch ist wertvoll. Findet man nicht hinein, dann sollte man die Härte haben, es nicht fertig zu lesen.“ Denn was uns nicht interessiert, langweilt das Gehirn, sodass die Gedanken abschweifen. „Mind Wandering“ nennt man das, wenn die Gedanken „zu wandern“ beginnen, weil das Gehirn unterfordert ist.

Nur ein Roman, der emotional berührt, die Fantasie beflügelt, hat die Chance, in unserer Gedankenwelt auf Dauer Platz zu finden. Wir werden vielleicht sogar ganz automatisch einzelne Szenen nachlesen – weil wir von diesem Buch nicht genug bekommen. Schon sind wir in der Wiederholung des Gelesenen. Die beste Voraussetzung, um es langfristig abzuspeichern. Die Psychologin empfiehlt jenen, die sich beim Bücherlesen mehr merken wollen, Kurz-Rezensionen zu schreiben. Und auf das Lesetempo zu achten. „Viele denken, dass sie eine Geschichte besser erfassen, je langsamer sie mit ihrer inneren Stimme mitlesen.“ Ein Irrtum. „Das Gehirn mag ein gewisses Tempo, sonst gehen die Gedanken auch hier auf Wanderschaft.“ Also Speed Reading für Belletristik? „Nein“, lacht Nekola, die auch das Lesen im hohen Tempo lehrt, „Speed Reading eignet sich für Sach- und Fachbücher. Romane wollen wir ja genießen und erleben.“