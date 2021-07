Warum vertauschen Spiegel links und rechts?

Stellen wir uns mal vor, ein nicht zu Späßen aufgelegter, etwas illuminierter Rocker lässt sich in Frakturschrift das Wort BEIL auf seine trainierte Brust tätowieren. Weil es martialisch klingt und weil man das auch ausgraben kann, wenn man „Kriegs-“ dazudenkt. Er will zufrieden (so er das jemals ist) das Werk betrachten. Auf einmal steht da etwas, das man als LIEB deuten könnte. In der Haut des Tätowierers möchte man nicht stecken, wenn der schwere Bursche im Rausch kurz vergisst, dass es doch nur sein Spiegelbild ist, in dem das Wort verkehrt in Sinn und Schriftbild erscheint. Der würde den armen Hautkünstler so vermöbeln, dass dieser nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Frakturen gäbe es nicht nur bei der Schrift. Gut, dass der Spiegel wenigstens die Vertikale so lässt, wie sie ist.Zugegeben, das ist schon etwas weit hergeholt.

Spiegelparadoxon

Aber die Frage, warum das so ist, bereitet so vielen Menschen Kopfzerbrechen, dass es dafür einen eigenen Begriff gibt: Das Spiegelparadoxon.