Warum greifen wir uns beim Nachdenken so gerne ins Gesicht?

Aber warum greifen wir uns überhaupt ins Gesicht, das ist doch nur ein Tick, wenn auch ein Jahrtausende alter – denn wahre Erkenntnis bringt es doch nur im Zeichentrickfilm, oder? Nicht ganz, sagt da überraschenderweise die Wissenschaft. „Selbstberührungen beeinflussen die elektrischen Strömungen im Gehirn“, wie Martin Grunwald, Leiter des Haptik-Labors am Institut für Brainresearch der Universität Leipzig, in einer Studie schreibt. Es funktioniert in etwa so, führt der Wissenschaftler weiter aus, dass, wenn unser „Arbeitsspeicher“ überlastet ist, weil wir gestresst sind, eine Situation uns überfordert oder wir eben an einem aktuellen Pro-blem kiefeln, genau diese Berührungen unser Hirn gewissermaßen rebooten und wieder funktionsfähig machen. 400-800 Mal pro Tag greifen wir uns so an Stirn, Mund, Kinn oder Nase, und da sind Berührungen, die durch eine Hautreizung hervorgerufen werden, gar nicht eingerechnet. Es sei für die Psyche, so der Forscher, gar nicht gut, diese Berührungen gänzlich zu unterdrücken.

Wer sich aus noch immer aktuellem Anlass dennoch ein wenig zurückhalten will, kann sich ein Beispiel an der deutschen Kanzlerin nehmen: Sie fasst sich auffällig selten ins Gesicht, berührt sich aber dennoch selbst und hält so ihr Hirn fit. Indem sie mit ihren Fingern die berühmte Merkel-Raute bildet. Die unauffällige „Denkerin“ – ein Motiv für den Rodin des 21. Jahrhunderts!