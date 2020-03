Forscherin: "Wir tendieren dazu, die Krankheit zu unterschätzen"

Wie sieht es mit dem Thema Angst aus. Viele Menschen denken sich vielleicht, bei nur 1% Sterblichkeit und nur dann, wenn ich Vorerkrankungen habe, wird es mich schon nicht treffen. Haben die Menschen kollektive Angst vor dem Krankwerden?

Ich würde mir wünschen, dass wir über die Grenzen der eigenen Gefährdung hinausdenken. Nämlich nicht nur daran zu denken, dass man selbst vielleicht nicht in einer gefährdeten Zielgruppe ist, daran zu erkranken oder zu sterben. Aber jeder von uns hat Menschen in seinem Bekanntenkreis, die sehr wohl zur gefährdeten Gruppe zählen. Ob das Großeltern sind, Menschen, die an einer Krebserkrankung oder an einem schwachen Immunsystem leiden. All diese Menschen schützen wir, in dem wir unser eigenes Infektionsrisiko reduzieren.

Wir starten im KURIER die Kampagne "Beat the Virus". Was kann man alles tun, um die Zahl der Neuerkrankungen zu reduzieren? Was ist Ihr persönlicher Beitrag, abgesehen davon dass Sie uns dieses Interview geben?

(lacht) Ich habe vollkommen auf Home-office umgestellt und mache alle meine Meetings online. Ich habe jetzt schon seit Tagen keine einzige Sitzung mit anderen Personen, das lässt sich alles per Telefon oder Videokonferenzen erledigen. Ich habe eine Dienstreise nach England abgesagt. Also das Einschränken der persönlichen Kontakte ist etwas, was wir alle machen können. Speziell wenn wir jetzt auch an Ostern und Urlaube denken. Da würde ich allen dringend raten, zu stornieren und den Urlaub auf einen späteren Zeitpunkt zu verlagern.

Und das geht bei Ihnen auch, ohne dass Ihnen die Decke auf den Kopf fällt?

Nein, die fällt mir nicht auf den Kopf. Aber wenn Sie Ihnen auf den Kopf fällt, dann gehen Sie in den Wald spazieren. Gehen Sie irgendwo hin, wo nicht viele Menschen sind. Solange Sie selbst nicht unter Quarantäne stehen, können Sie das ja tun. Und verlegen Sie ihre sozialen Kontakte in die unendlichen Möglichkeiten des virtuellen Raumes, telefonieren Sie mehr, nutzen Sie Möglichkeiten von Videotelefonaten. Dann lässt sich das ganz gut überbrücken.

Herzlichen Dank für das Interview und viel Spaß beim nächsten Waldspaziergang.

Danke auch Ihnen, und bleiben Sie gesund!