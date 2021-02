Flotte Sohle gefragt: "Let's Dance" mit Obamas Halbschwester

Sie ist klug, sie hat Humor, aber kann sie auch tanzen, nämlich so richtig gut? Zumindest so gut wie ihr Bruder Barack? Am Abend gibt Auma Obama jedenfalls ihre Premiere bei der RTL-Show "Let's Dance". Spätestens wenn der Auftakt dieser 14. Staffel vorbei ist, wird man mehr wissen.

Sie freue sich sehr darauf, meinte die studierte Soziologin und Germanistin vorweg in einem Interview mit RTL. "Warum ich mitmache? Weil ich gerne tanze", sagte die vor 60 Jahren in Nairobi geborene Halbschwester des 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Um zumindest einige Runden weiterzukommen, hat sie vermutlich schon Tipps bei Experten eingeholt. Oder bei ihrem Halbbruder. Der nämlich zeigte sich in TV-Shows wie bei "Ellen" als ziemlich talentierter Dancing Star.