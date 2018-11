Rezept: Weihnachtlicher Waller von Manfred Buchinger

Zubereitung

Süßkartoffeln in 1 cm dicke Scheiben, Sellerie in 4- cm-Stifte und Jungzwiebeln in 4-cm-Stücke schneiden, die rote Zwiebel achteln. In Butter mit dem Sternanis in der Pfanne braten. Wenn das Gemüse zu braun wird, mit einem Schuss Weißwein ablöschen.

Den frischen Waller in einer zweiten Pfanne auf jeder Seite 2 Minuten braten.

Die Schalen der Süßkartoffel in ca. 160 Grad heißem Öl 3 bis 5 Minuten frittieren.