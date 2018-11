Rezept: Schnelle Ente für Weihnachten

Serviettenknödel

Am Vortag: In einer Schüssel Weißbrotwürfel mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Die Zwiebel fein hacken und in einer Pfanne mit etwas Butter goldgelb rösten. Anschließend über das Brot verteilen. Etwas gehackte Petersilie und die heiße Milch darüber gießen, vermengen und die Eier dazugeben. Die Masse in Rollen portionieren und in Frischhaltfolie wickeln. Mit einer Gabel Löcher in die Folie stechen, die Knödel im Kühlschrank aufbewahren.

Am 24.: Knödel in Serviette oder Geschirrtuch einrollen, mit Spagat zubinden und ca. 20 Minuten kochen. Tipp: Wenn Sie die Knödel direkt in das Tuch wickeln, den Stoff vorher mit Butter einstreichen, dann bleibt die Knödelmasse nicht kleben.

Zum Schluss Maroni kurz in etwas Butter, mit Zucker und einem Thymianzweig glacieren.