Fesche Mode fürs Laufen: Diese Star-Designer machen Sport

McCartney ist nicht die einzige Branchengröße, die sportlichen Outfits neue Eleganz verleiht. Der deutsche Modeschöpfer Michael Michalsky etwa war lange Jahre bei Adidas - sechs davon als Global Creative Director. Er war unter anderem für die Kooperation mit Stella McCartney verantwortlich, startete aber auch die Zusammenarbeit mit Yohji Yamamoto oder der Rapperin Missy Elliott.

Retro-Trainingsjacken

Einen Popularitätsschub brachte er der Marke auch, als er die alte Adidas-Ästhetik in Retro-Kollektionen wieder neu belebte. In den 90ern- und 2000ern waren Trainingsjacken aus den 70ern und 80ern aus den Second-Hand-Shops bei Ravern und Indie-Bands (man denke nur an Tocotronic) schwer angesagt.