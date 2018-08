"Ferrari": Ein Buch mit 480 PS, äh, Seiten

Schwamm drüber, angesichts dieses opulenten Gesamtpakets ist ehrfürchtiges Staunen angesagt. Gestaunt hat auch Verlegerin Marlene Taschen, als sie während der Arbeit an diesem außergewöhnlichen Buchprojekt in den vergangenen Monaten gleich mehrmals in Maranello von der Atmosphäre der leidenschaftlichsten Marke der Welt kostete. Mehr noch: „Ich hatte die Ehre, von Piero, dem Sohn von Enzo Ferrari, persönlich in einem Ferrari chauffiert zu werden“, sagt sie stolz. Allerdings in eher gemächlichem Tempo, denn Piero, der 73-jährige Halbbruder des 1956 an Muskeldystrophie verstorbenen Alfredo „Dino“ Ferrari, wurde vom Vater stets davon abgehalten, selbst Rennfahrer zu werden. Im Vorwort schreibt er: „Er kannte einfach zu viele Fahrer und Freunde, die ihn viel zu früh verlassen haben.“

In zehn Kapiteln entwirft Autor Pino Allievi die reichhaltige Geschichte Ferraris, die zu einem Gutteil auch die Geschichte des modernen Italiens darstellt: von „Die Geburt einer Legende“ über „Die großen Champions“ bis zum „Sprung in die Zukunft“.

Von kommenden Modellen, dem Mittelmotor-488 bis zum für 2021 erwarteten ersten Ferrari-SUV, ist hier zwar nicht die Rede. Macht aber nichts. Vielsagender ist ohnehin der Blick in die Innenwelt einer Firma, die auch mit SUV im Sortiment eine reine Sportwagenmarke bleiben wird. Nimmt man Enzo Ferrari beim Wort, zählt auch künftig das cuore sportivo mehr als die schöne Hülle: „Maschinen sind wie Kinder. Das eine gebärdet sich prächtig, das andere macht ständig Sorgen. Wir müssen versuchen, die Maschinen zu verstehen, denn sie haben eine Seele.“



Zeit für das Schlusswort, natürlich ebenfalls vom Firmengründer: „Ich war weder Konstrukteur noch Zahlenmensch, aber ich habe die Menschen begeistert. Manchmal bin ich dabei vielleicht zu weit gegangen – aber wenn ich es nicht getan hätte, wäre Ferrari nicht das, was es heute ist.“