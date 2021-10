Ferdinand Schmalz: Mein Lieblingstier heißt Winter

Dies ist eines meiner Lieblingsbücher, an das ich mich immer wieder gern erinnere. Ihre Blickregie hat sich in die Österreichische Nachkriegsliteratur eingeschrieben und hat unser aller Sicht auf die Welt geprägt. Die Fragen zur „Illegalität von Menschen“, die das Buch aus der Sicht eines Kindes an eine menschenfeindliche Bürokratie stellt, sind leider aktueller denn je. Dieses kindliche Unverständnis darüber, wie mit Menschen umgegangen wird, hat mich beeindruckt.

* Der Debütroman des Bachmann-Preisträgers – nominiert für den Deutschen und Österr. Buchpreis 2021: „Mein Lieblingstier heißt Winter“, www.fischerverlage.de

