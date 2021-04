Farewell im Land Rover: Was Philips Abschied einzigartig machte

"Lade mich auf einen Land Rover und bring' mich nach Windsor", sagte Prince Philip laut The Telegraph zur Queen, als die beiden vor Jahren schon so weit waren, die Details eines Begräbnisses in Betracht zu ziehen.

Zugegeben, für viele Beobachter mag es seltsam gewirkt haben. Der am 9. April verstorbene Prinzgemahl von Elisabeth II. auf seiner letzten Fahrt auf der Ladefläche eines Landy. Oh, dear! Aber warum nicht. Immerhin hat der Duke of Edinburgh höchstpersönlich am Umbau dieses Land Rover Defender TD5 130 zu einem Begräbniswagen mitgewirkt. Und dabei auch bestimmt, dessen Lackierung mit Belize Green auf Dark Bronze Green zu ändern. Die "Militärfarbe" nämlich passe besser zu einem Mann, der einst als Admiral der Armee des Vereinigten Königreichs gedient hat.

(Land-)Adel liebt Landrover

Wir erinnern uns: In Stephen Frears Biopic "Die Queen" mit Helen Mirren in der Titelrolle gibt es eine Szene, in der die Königin fachkundig ihren liegengebliebenen Land Rover repariert. Während des Zweiten Weltkrieges hatte sich Elisabeth II. zur Mechanikerin ausbilden lassen, an einem Lastkraftwagen. Den kantigen Land Rover nämlich gibt es erst seit 1948, das Modell Defender dafür bis vor Kurzem sogar fast unverändert.

Konzipiert war das mit Allradantrieb ausgestattete Auto vor allem als geländegängiges Nutzfahrzeug, etwa als Hilfe für die Feldarbeit. Da Stahl nach dem Zweiten Weltkrieg knapper war als Alu, zeichnete sich der Defender von Anfang an durch die Verwendung von Leichtmetallen (auf einem Stahlrohrskelett) aus. Bis zur Einstellung der Produktion 2016 waren insgesamt zwei Millionen Einheiten ausgeliefert worden, inklusive Sondermodelle für den Buschdoktor "Daktari" und Angelina Jolie als "Tomb Raider".