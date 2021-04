Bestattungswagen: Der letzte Weg mit Stil

Stimmt, auf den ersten Blick schien es etwas befremdlich, dass Prince Philip vergangenen Samstag seinen letzten Weg auf der Ladefläche eines umgebauten Land Rover Defender antrat. Kulturinteressierte Menschen mit einem Hang zum Schrulligen aber erinnerte das an ein Auto, das ähnlich zweckentfremdet in die populäre Geschichte einging. Richtig, der Leichenwagen von Harold aus Hal Ashbys schwarzer Komödie "Harold und Maude" aus dem Jahr 1971.

Fünfzig Jahre ist es schon her, dass ein junger Mann in einem Spielfilm zuerst in einem gebrauchten, zum Bestattungswagen umgerüsteten Cadillac und dann in einem genauso umfunktionierten Jaguar E-Type durch die Gegend cruiste.