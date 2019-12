SOS-Kinderdorf: Was tun, wenn die Wünsche ans Christkind zu groß sind?

"Papa, ich will heuer zu Weihnachten das iPhone 11 mit AirPods Pro und über Silvester will ich mit Justins Eltern in den Skiurlaub nach Kärnten. Ach ja und es gibt neue Fußballschuhe, die man mit Namen besticken lassen kann. Alle anderen Kinder kriegen die!" So schnell sind, ginge es nach den Kids, gleich mehrere Monatsgehälter weg. "Dass sich nicht alle Wünsche leicht erfüllen lassen, müssen Kinder erst lernen", so Marianne Römer, Pädagogische Leiterin im SOS-Kinderdorf Wien. Ihre SOS-Familientipps helfen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen.



1. Zeigen Sie Verständnis

Kaufempfehlung von Influencern auf Instagram, Produktplatzierung auf YouTube und Werbung zwischen Spotify-Songs: Aufforderungen zum Konsum verfolgen uns und auch Kinder und Jugendliche fast den ganzen Tag. Besonders in der Pubertät vergleichen sich Jugendliche untereinander und nutzen Konsumgüter, um sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Setzen Sie sich deshalb mit den Wünschen Ihres Kindes auseinander und hinterfragen Sie genau, warum es sich etwas so sehr wünscht.