So revolutionieren Online-Videos das Mathe-Lernen

Was ist der große Unterschied zwischen YouTube-Videos und Unterricht in der Klasse? „Viele dieser Videos haben wirklich eine sehr gute Illustration und zeigen einen Schritt nach dem anderen, zum Teil sogar eingefärbt wie beim Karaokesingen, damit man sofort weiß, was gemeint ist. Das ist oft sehr aufwendig gemacht und kann an der Tafel in der Klasse nicht so umgesetzt werden.“

Gerade die optische Umsetzung sei für schwache Schüler wichtig. Sie selbst empfiehlt manchmal thematisch passende Videos, „aber meistens geben die Schüler das untereinander weiter.“

Was können sich Lehrer von YouTubern abschauen? Klacl verteidigt die Pädagogen: „Es gibt auch Lehrer, die selbst YouTube-Videos machen und gut erklären. Ein Unterschied ist sicher, dass YouTuber betonen, wie simpel die Inhalte sind und in cooler Jugendsprache reden. Das machen Lehrer eher nicht.“ Das merkt man in den Kommentaren: „Ich wünschte, du wärst mein Lehrer“, schreiben hier die Fans.

Bei einigen Mathe-Channels seien auch passende Rechenbeispiele angegeben, denn ohne Üben geht gar nichts, betont die Pädagogin: „Mit Mathevideos ist es wie bei Musikvideos. Man kann wunderbar mitsingen, aber erst, wenn es ausgeschaltet ist, merkt man, ob man den Text wirklich kann.“