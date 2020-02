Beißringe im Test: Welche schaden dem Baby?

Mangelhaft

Nicht zufrieden waren die Tester mit den Einzelprodukten Müller, Rossmann und Haabermaaß. In zwei Produkten wurde ein stark erhöhter Gehalt an Naphthalin nachgewiesen, das im Verdacht steht, Krebs zu erzeugen (hier finden Sie die genaue Auflistung). In einem anderen fanden die Tester den Farbstoffbaustein Anilin, der sich laut Konsumentenschützern im Tierversuch als krebserzeugend erwiesen und daher in Babys Mund rein gar nichts zu suchen habe.

Kritisch sehen die Konsumentenschützer auch die "silberbasierte antimikrobielle Technologie: Denn durch die antibakterielle Ausrüstung von Gebrauchsgegenständen mit Silber erhöhe sich die Gefahr, dass sich silberresistente Bakterienstämme bilden, warnen sie, und raten, darauf so weit wie möglich zu verzichten.