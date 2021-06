Aus der Zucht: Diese Fische und Garnelen kommen aus Österreich

Aber Shrimps sind nicht die einzigen Seafood-Spezialitäten, die augenblicklich in Österreich gezüchtet werden. So startete Gernot Heigl vor etwa zehn Jahren eine Indoor-Zucht für Flusskrebse, die zwar an die vier Jahre brauchen, bis sie ihr Schlachtgewicht erreicht haben, aber dafür ist der Aufwand sehr viel geringer als bei den Garnelen.

Abgesehen davon, dass er neben amerikanischen Signalkrebsen auch die vom Aussterben bedrohten, heimischen Edelkrebse aufzieht, um sie in geeignete Gewässer auszusetzen. Mit Stören beschäftigen sich die Fischzüchter ebenfalls seit etwa zehn Jahren, wobei es hier vor allem um deren Kaviar geht, das Projekt mit dem vielleicht größten Zukunfts-Potenzial ist wohl die „Aquaponik“-Anlage des Wiener Unternehmens Blün: Hier werden in einem geschlossenen Kreislauf Welse gezüchtet, deren „Abwasser“ Glashaus-Gemüse in der gleichen Halle düngt. Das spart Wasser und Düngemittel. Wenn’s um Fischzucht geht, lautet das Motto offenbar „Alles ist möglich“, gerade Austern scheinen noch der natürlichen Meeresbrandung vorbehalten.