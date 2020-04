Geschmacksstudie: Wenn Alge, dann Zitrone-Basilikum-Spirulina

Algen schmecken für uns ungewöhnlich und doch sagen uns Wissenschafter, dass sie ein tauglicher Fleisch-Ersatz sind. Spirulina-Algen sind Proteinquellen, die sich in Glasröhren unabhängig von nutzbarer Ackerfläche produzieren lassen.

Ein Forschungsteam unter der Leitung der Universität Göttingen wollte wissen, in welcher Form Konsumenten Algen als Teil ihrer Ernährung annehmen. Favorit der Probanden war eine Nudel-Füllung aus Spirulina, Zitrone und Basilikum. Die Ergebnisse der Studie sind in der Fachzeitschrift Food Quality and Preference erschienen.

Für die Studie durften 420 Probanden aus Deutschland, in den Niederlanden und in Frankreich in Sensoriklaboren mehrere Pasta-Gerichte mit Spirulina verkosten. Die Füllungen unterschieden sich im Algenanteil und wurden jeweils in drei Geschmacksrichtungen angeboten: Paradeiser-Spirulina, Rote Rüben-Ingwer-Spirulina und Zitrone-Basilikum-Spirulina.

Generell lässt sich sagen, dass die Probanden einen dezenten Algengeschmack bevorzugten. Zudem ging ein höherer Bekanntheitsgrad von Spirulina mit einer höheren sensorischen Beliebtheit der Algen-Pasta einher. Die Wissenschafter schlussfolgern, dass die Steigerung des Bekanntheitsgrades durch Marketingmaßnahmen förderlich für die Akzeptanz ist.

Daniel Mörlein, Leiter der Arbeitsgruppe Produktqualität tierischer Erzeugnisse an der Universität Göttingen: "So ist es uns möglich, Rezepturen an die Geschmäcker anzupassen und erfolgreiche Fleischalternativen zu entwickeln."