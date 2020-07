Wiens Winzer hat Corona-Krise "nicht so stark erwischt"

Schneckenzüchter Guckmuck

Einer, der die Unterstützung der "WienWein"-Winzer zum Beispiel in Anspruch nimmt, ist Andreas Gugumuck. In der Gourmetwelt hat sich der Wiener einen Namen als Schneckenzüchter gemacht. Was aber weniger bekannt ist: Gugumuck hat einen kleinen Weingarten am Nussberg gepachtet - für die Produktion im großen Stil ist das allerdings zu klein. Die Ausbeute beträgt 600 Flaschen im Jahr - das reicht aber nicht für die Anschaffung eines professionellen Winzer-Equipments. In diesem Fall hilft Mentor Wieninger, von dem Gugmuck auch den Weingarten gepachtet hat, aus.

Jahrgang 2020: Reif mit mehr Säure

"WienWein" ist ein Zusammenschluss der sechs Weingüter Christ, Cobenzl, Edlmoser, Fuhrgassl-Huber, Mayer am Pfarrplatz und Wieninger. Sie bestellen zusammen 280 Hektar Rebfläche und damit rund 40 Prozent des gesamten Wiener Weinbaugebiets. Zu den größten Erfolgen der Gruppe gehört die Etablierung des "Gemischten Satzes", der mittlerweile DAC-Status besitzt. Insgesamt gibt es in Wien 637 Hektar bepflanzte Rebfläche.

Wieninger bot heute auch einen Ausblick auf den Jahrgang 2020: "Da bahnt sich ein eher reiferer an, aber vielleicht doch mit mehr Säure als das in den wärmeren Jahren so ist, weil die Blüte sehr lange gedauert hat. Die ist vorbei, es schaut sehr schön aus. Wir haben genug Wasser. Jetzt kommt es darauf an, wie der Sommer wirklich wird." Und weiter: "Aber ich gehe von einem sehr schönen, reifen Jahrgang aus, wie wir ihn uns eigentlich jedes Jahr wünschen, aber nicht immer bekommen. Aber heuer schaut es gut aus."