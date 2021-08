Wie man Basilikum zum Wachsen bringt und ein gutes Pesto macht

Es gibt perfekte Kombinationen: Sonnengereifte Paradeiser und frisches Basilikum ist so eine. Wie das duftet und schmeckt. Was braucht es mehr? Basilikum ist fixer Bestandteil der italienischen Küche. Und nicht nur ihrer. In den heimischen Küchen finden sich viele Basilikumstöckerl. Mit einem Nachteil: Im Supermarkt erworben, kann es sein, dass die Pflanze schnell kaputt wird.

Was tun?

In den Töpfen sind meistens zu viele Sämlinge eingepflanzt. Daher sollten die Triebe getrennt und in mehrere Töpfe gesetzt werden.

Im Sommer wachsen die Pflanzen am Balkon oder auf der Terrasse besonders gut, wenn man sie vorher langsam an die Sonne gewöhnt hat.

Wichtig ist nährstoffreiche Erde.

Die perfekte Kombination sind Basilikum und Tomaten nicht nur geschmacklich, sondern auch im Beet. Die beiden haben ähnliche Bedürfnisse. Das Küchenkraut bewahrt die Paradeiser zudem vor Schädlingsbefall.

Was es noch braucht: regelmäßiges Gießen. Es sollte nur die Erde feuchtgehalten werden. Wasser auf den Blättern mag Basilikum nicht. Das Gießwasser sollte Zimmertemperatur haben. Beachtet man das alles, kann die Ernte üppig ausfallen.

Damit das Basilikum auch nach der Ernte weiterwächst, sollte man schneiden und nicht zupfen – und zwar ganze Triebe und nicht einzelne Blätter. Die Stängel sollten über einem Blattknoten abgeschnitten werden, mindestens ein Blattpaar pro Zweig muss bestehen bleiben. Das Aroma soll übrigens in der Früh am besten sein – und wenn die Pflanze gerade gegossen wurde.