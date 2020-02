Wie am Flughafen: Vapiano testet neues Bestellsystem

Von dem neuen Bestellservice verspricht der Konzern bessere Arbeitsabläufe und damit kürzere Warteschlangen: Das Pilotprojekt wird laut tageskarte.io in ausgewählten Restaurants wie dem Berliner Restaurant in der Friedrichstraße getestet.

Österreich ist hier bereits einen Schritt voraus: Das System wurde hierzulande bereits im Sommer 2018 am Standort Wienerberg eingeführt.

Gäste in Gruppen können so auch gemeinsame Bestellungen via digitalem Orderpoint, ähnlich digitaler Ticketschalter am Flughafen oder wie bereits bei McDonald's, einführen. Auch persönliche Bestellungen bei einem zentralen Orderpoint mit Hilfe eines Mitarbeiters sind möglich.

Vapiano erhofft sich, dass die Gäste durch einen zügigeren Bestell- und Zubereitungsprozess ihre Gerichte um bis zu 50 Prozent schneller erhalten.

Außerdem hat das deutsche Unternehmen die Speisekarte neu gestaltet: Künftig wird es mehr vegane Speisen und Bowls geben.