Warum Maroni eine heikle Angelegenheit sind

Das ist beides nicht so leicht. Weil es sich wirtschaftlich lange nicht rentiert hat, Kastanien zu verarbeiten, geriet das Wissen um die Frucht in Vergessenheit. "D’Kaestnglauba" sammeln es und geben es weiter – etwa dass Edel- nicht mit Rosskastanien verwechselt werden dürfen (Letztere sind giftig).

Maschinen rattern in den Räumen und in der Scheune des alten Bauernhofs der Pichlers in Klostermarienberg, im Mittelburgenland. " Kastanien sind eine heikle Geschichte", sagt Herta Pichler. Sie verderben innerhalb weniger Tage. Also muss es schnell gehen.

Die Bäume wachsen in dieser Region wild im Wald oder auf Streuobstwiesen. Wenn die Kastanien heruntergefallen sind, werden sie eingesammelt. Die Menschen liefern sie bei den Pichlers ab. Gegen Bezahlung. "4.000 bis 6.000 Kilogramm je nach Saison", sagt Stefan Pichler. Für große, gesunde, Früchte gibt es 2,20 Euro pro Kilo.