Ein Paradies für Kastanien-Fans

Gesagt, getan. Im Verein D’Kästnklauba, in dem Stefan Pichler als Obmann fungiert, versuchen er und seine Frau, dass die gesunde Nuss wieder ein „kleiner Wirtschaftsfaktor “ wird. Und: „Die Nachfrage boomt.“ Mit einer im Vorjahr von der FH Joanneum entwickelten Kastanien-Sortieranlage werden die genießbaren von den faulen Früchten separiert. Danach werden sie nach Größen sortiert. Durch Erhitzung in einem Schlauch löst sich die Schale, die Frucht bleibt quasi unbehandelt. Danach werden die feinen Häute zwischen der Frucht von Hand entfernt. Einige Damen aus dem Ort haben sich in der Küche versammelt, um die Kastanien zu putzen. „Das ist wie früher das Federnschleißen.“