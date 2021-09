Warum ein Auto-Stardesigner eine neue Pasta-Form entwarf

In der Auto-Welt ist er einer der bekanntesten Größen weltweit: 18 Jahre lang zeichnete Walter De Silva für das Aussehen von Audi und der Volkswagengruppe verantwortlich. Seinen minimalistischen Ansatz kennt man aber auch von Alpha Romeo oder anderen Objekten wie Schuhen oder Lampen.

Und nun widmete er sich etwas völlig anderem. Für die Kollektion von besonderen Pasta-Sorten des italienischen Nudelherstellers Barilla entwickelte er eine ganz besondere Pasta-Form. Sie trägt den Namen Papiri und ähnlich wie ein Stück Pergamentrolle ist sie im rohen Zustand zusammengerollt - und entfaltet sich, wenn sie mit der Sauce in Kontakt kommt. Sie nimmt diese besonders gut auf und soll damit für ein spezielles Geschmackserlebnis sorgen. Designer De Silva erklärt das so: "Gerade bei kompakteren Saucen gibt dann diese angenehme Überraschung, wenn man die Nudeln in den Mund nimmt und anfängt zu kauen."