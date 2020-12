Von Brooklyn ins Burgenland: Mattson will Naturwein populärer machen

KURIER: Es gibt nicht viele, die von New York nach Neusiedl am See auswandern – meist ist es eher umgekehrt.

Lena Mattson: New York ist toll, aber auch sehr stressig und ermüdend. Außerdem ist es gar nicht leicht, tiefe Beziehungen aufzubauen, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Ich finde es gesünder, hier zu leben. Meinen Freund habe ich kennengelernt, als ich ein Monat bei Winzerin Maria Koppitsch in Neusiedl mitgearbeitet habe. Nach einem Jahr Fernbeziehung bin ich nun dauerhaft hergezogen.

In New York gibt es Bars, die ausschließlich Naturwein anbieten. Hierzulande dagegen begegnet er viel Skepsis. Warum?

Hier mag man es geregelt und eingeteilt. In Österreich trachtet man danach, einen typischen Sortenwein zu trinken, einen Grünen Veltliner oder Chardonnay. Der Naturwein ist ganz anders, weil man ihn nicht einordnen kann. Das irritiert viele. Aber in New York ist Natural Wine zu trinken so normal, wie Bio-Lebensmittel zu kaufen, was ja hier auch viele machen.

Es gibt keine offiziellen Regeln, die ein Naturwein zu erfüllen hat. Wodurch zeichnet er sich aus?

Ich vergleiche konventionellen Wein gerne mit Fast Food. Man weiß genau, was man bekommt: Es schmeckt zwar ganz gut, aber besonders gesund oder nachhaltig ist es nicht. Natural Wine dagegen ist immer Bio-Wein. Man versteht darunter, so minimal wie möglich in den Herstellungsprozess einzugreifen.

Aber Schwefel ist meist auch in Naturweinen enthalten. Die Mehrheit weiß nicht, was Winzer zufügen dürfen und was nicht.

Ja, es ist unglaublich, wie viele Schönungsmitteln im konventionellen Weinbau erlaubt sind, ohne dass sie angeführt werden müssen. Von Zucker, Filtern, bis zu Enzymen und Chemikalien, die den Wein trinkbarer machen sollen. Schwefel macht den Wein haltbarer, hier kommt es auf die Menge an. Er sollte auf ein Minimum reduziert werden. Ansonsten ist beim Naturwein aber nichts drin als die Traube.

Bekannte Weinbauern kritisieren, dass das Herstellen von Naturwein nichts mit einem „Weinmacher“ zu tun hat – es also keine Kunst ist.

Diese Aussage ist egozentrisch. Es geht beim Wein ja nicht um den Winzer, sondern um das Getränk. Beim Naturwein geht es vor allem um die Arbeit im Weingarten. Die Traube muss gesund sein und zum richtigen Zeitpunkt geerntet werden. Entweder ist das Ergebnis gut oder eben nicht – ein ziemliches Risiko.

Stimmt es, dass viele schlechte Naturweine auf dem Markt sind?

Das stimmt leider. Aber in Österreich werden die besten Naturweine der Welt gemacht. Vor Frankreich und allen anderen Ländern.