Mutig: Dieser Bio-Winzer macht Wein ohne einzigen Zusatzstoff

Für Haubenkoch Max Stiegl zerlegen Sie Schweine bei seinem legendären Sautanz im Gut Purbach und auch im neu eröffneten Wiener Lokal „Boxwood“ waren Sie mit Kesselfleisch im Einsatz. Eine Nische, die Sie forcieren wollen?

Für Max Stiegl arbeite ich seit sieben Jahren und ich könnte zwanzig weitere Sautänze im Jahr machen, aber das geht sich alles nicht mehr aus. Obwohl ich diese Arbeit sehr gerne mache. Als Bub war das sogenannte „Sau abstechen“ am Land etwas ganz Normales. Heute ist es total exotisch für die Gäste, wenn ich in einem Innenstadtlokal Grammeln auslasse. Ich mag diese Jobs, denn damit kann ich vermitteln, wie wertvoll ein Tier ist und dass der Akt der Tötung nicht verleugnet werden darf, wenn man Fleisch isst.

Sie waren 2016 Vorreiter mit dem Trendgetränk Wermut. Was kommt als Nächstes?

Ich will verstärkt schwere Weißweine und leichte Rotweine unter zehn Prozent Alkohol machen. Neben dem Wermut haben wir jetzt eine alkoholfreie Variante probiert, den „Wermutlich Verjus“. Unreife Trauben werden nach dem Pressen drei Wochen lang mit Kräutern aromatisiert. Mengenmäßig will ich aber gar nicht mehr wachsen, sonst wird’s unüberschaubar. Ich will mich lieber inhaltlich an Neuem versuchen.