Volkswagen streicht die VW-Currywurst fürs CO2-Ziel

Sogar Deutschlands Altkanzler Gerhard Schröder stieß dies sauer auf: Die Kantine im VW-Stammsitz in Wolfsburg will nach dem Werksurlaub auf vegetarische Küche umstellen - und so auch die deutschlandweit beliebte VW-Currywurst aus dem Programm nehmen.

Na, mehr braucht der eingefleischte Volkswagenfahrer nicht. "Am liebsten würde ich unseren neuen T6.1 abbestellen", ärgert sich "keilox_sl7" unter dem Hashtag #vwcurrywurst auf Instagram. Ein anderer Kommentar lautet ironisch: "Man nimmt ihnen ja jetzt wahrhaftig das Schnitzel vom Teller."