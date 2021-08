Gerhard Schröder empört über Aus für Currywurst in VW-Kantine

Die Currywurst ist in Deutschland beliebt und gehört für viele Beschäftigte regelmäßig auf den Teller: Vom Speiseplan der Kantine im VW-Stammsitz in Wolfsburg verschwindet der Klassiker aber bald, wie am Montag kurier.at berichtete. Denn das Betriebsrestaurant soll nach dem Werksurlaub völlig fleischfrei sein. Das geht aus einer internen Ankündigung hervor. Es soll an diesem Standort dann nur noch vegetarische und vegane Speisen geben. Hie und da auch Fisch.

Darüber empört sich nun Deutschlands Altkanzler Gerhard Schröder. "Wenn ich noch im Aufsichtsrat von #VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben", schreibt er auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn. "Vegetarische Ernährung ist gut, ich selbst mache das phasenweise auch. Aber grundsätzlich keine Currywurst? Nein! Und ob die Beschäftigten bei VW das wirklich wollen? 2019 hat die Volkswagenfleischerei noch 7 Millionen Currywürste hergestellt. Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion. Das soll so bleiben. Wenn ich in Berlin bin, führt mich mein erster Weg meist zu einer der hervorragenden Currywurstbuden. Auch in Hannover gibt es exzellente Currywürste. Darauf will ich nicht verzichten, und ich denke: viele andere wollen das in ihren Betriebskantinen auch nicht.

Mit dem Hahstag #rettetdieCurrywurst endet das Wutposting.

Reaktionen

Der Pressesprecher des Konzernbetriebsrats reagierte prompt. "

Und auch VW-Markenvorstand Ralf Brandstätter meldete sich zu Wort: "