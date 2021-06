Vapiano serviert jetzt nur noch Pinsa statt Pizza

Die Restaurantkette Vapiano ist bekannt für seine Pizza. Doch bald wird es den Klassiker dort nicht mehr geben, wie Vapiano-Mitgesellschafter Delf Neumann der Wirtschaftswoche mitteilte: „Bis September werden wir die Pizza auslaufen lassen und durch Pinsa ersetzen. Pinsa ist ein pizza-ähnlicher Teigfladen aus dem Norden Italiens. Das Besondere an der Pinsa sei die lange Reifezeit des Teiges, erklärt Neumann. Eine Ruhezeit von bis zu 72 Stunden sorge dafür, dass die Pinsa leicht bekömmlich ist. Der Teig bestehe aus natürlichen Zutaten wie Weizen- und Reismehl sowie Sauerteig, natives Olivenöl, Salz, Wasser und frischer Hefe. Auf Soja werde Vapiano komplett verzichten. In Norditalien sei schon fast jede dritte Pizzeria eine Pinseria.

Nach der Insolvenz im Vorjahr hat Gastronom Josef Donhauser, Chef des ÖBB-Caterings DoN, zwölf Vapiano-Standorte in Österreich übernommen. Zehn Restaurants gehören vollständig zur Gruppe, an den zwei Franchise-Filialen in Innsbruck hat der Wiener die Mehrheit erworben.