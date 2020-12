Überraschung: Das Last-Minute-Weihnachtsmenü

Zutaten für 4 Personen:

1,5 TL Zimt, gemahlen

1 EL mildes Paprikapulver

1,5 TL Ingwer, gerieben

Olivenöl

4 Henderlkeulen, durchgeschnitten

2 Karotten, geschält und in dünne Scheiben geschnitten

1 große rote Zwiebel, geschält, und in dünne Spalten geschnitten

2 Knoblauchzehen, geschält

2 rote Paprika, halbiert, entkernt und in ca. 2 x 5 cm große Stücke geschnitten

500 g speckige Erdäpfel, in Scheiben geschnitten

1 Apfel, entkernt und in Spalten geschnitten

Salz; Pfeffer

Zubereitung

Den Zimt, das Paprikapulver und den Ingwer in einer kleinen Schüssel mit 4 EL Olivenöl verrühren.

In einer großen Schüssel die Henderlkeulen, das Gemüse und die Apfelspalten mit der Gewürzmischung vermischen und 1-2 Stunden durchziehen lassen. (Bei Zeitmangel gleich weiter arbeiten). Dann mit 1 TL Salz und 1/4 TL Pfeffer würzen, noch 3 EL Wasser untermengen und ineine große Auflaufform oder auf ein Backblech legen, dabei das Henderl auf das Gemüse legen. Das Backrohr auf 180° Ober/Unterhitze vorheizen. Die Auflaufform mit Alufolie zudecken und 30 Minuten schmoren lassen. Dann die Hitze auf 190° Grad drehen, die Alufolie wegnehmen und so lange (ca. 50-60 Minuten) garen lassen, bis das Gemüse weich und die Henderlkeulen knusprig gebacken sind.