Tricks der Lebensmittelindustrie: Der Schmäh mit Birkenzucker

In der Produktwerkstatt zeigt Sebastian Lege anschließend was oft wirklich im Birkenzucker steckt. Xylit kommt in verschiedenen Pflanzen vor. Tatsächlich auch in der Baumrinde von Birken. Allerdings ist die Gewinnung daraus sehr teuer.

Eigentlich eine chemische Substanz

Dieses Industrie-Xylit gilt als chemische Substanz und wird bei Lebensmitteln als Zusatzstoff E967 geführt - oder eben auch als teurer Birkenzucker verkauft.

Positiv am Xylit: Es ist zahnschonend und verursacht kein Karies. Allerdings vertragen viele den Zusatzstoff nicht besonders gut und bekommen davon Durchfall, Blähungen oder andere wenig erfreuliche Begleiterscheinungen.

Die ganze Sendung ansehen können Sie hier nachsehen.