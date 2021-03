Neuer Frühstück-Trend soll verdauungsfördernder Energiekick sein

Einziger Nachteil zum Porridge: Die Zubereitung dauert länger. Allerdings haben Anhänger ausgiebiger Nahrungsaufnahme am Morgen durch den Homeoffice-Alltag ohnehin mehr Zeit für die angeblich wichtigste Mahlzeit des Tages.

Wer in der Früh zwar gerne völlert, aber nicht immer aufwendig kochen will, hat zumindest in Wien ein gutes Angebot an Lieferanten: Auf Hausbrot.at gibt’s Frühstücks- und Brunchmenüs, auch bei Bäckereien wie Ströck und Felzl kann bestellt werden. In der Bundeshauptstadt liefern zudem Lokale wie Neni, Superfood Deli oder Cafè Drechsler und bringen beispielsweise Pancakes mit Bananencreme.