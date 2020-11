Tipps vom Experten: Wie der perfekte Knödel gelingt

Knödelkonzept?

Obwohl Oberösterreich ein Knödelland ist, gibt es kaum Wirtshäuser, die sich darauf spezialisiert haben, was eigentlich komisch ist. Das Konzept ist super angekommen, daher habe ich mich entschlossen, es selbst umzusetzen. Wir haben ganz klein begonnen, jetzt gibt es vier Mitarbeiter und die verschiedensten Sorten. Wir machen an einem einzigen Tag über fünftausend Knödel, ungefüllte gehen schneller.

Wie groß muss ein Knödel idealerweise sein?

Neunzig Gramm Teig und dreißig Gramm Fülle, das ist meine persönliche Rechnung. Für den Einzelhandel haben wir Knödel mit hundertzwanzig Gramm, die vegetarischen Knödel sind generell kleiner. Beim Kochen gehen sie auch noch auf. Zwei Knödel mit Kraut dazu ergeben schon eine gute Mahlzeit.

Soll man die Teigstücke zu Hause auch abwiegen?

Zuhause kann man ruhig nach Gefühl arbeiten. Die Innviertler Knödel aus Mehlteig werden nur ganz dünn ummantelt, da nimmt man weniger Fülle und weniger Teig. Beim Topfenteig nimmt man mehr Teig und weniger Fülle.

Die ewige Streitfrage: Müssen Marillenknödel aus Topfen- oder Erdäpfelteig sein?

Im Betrieb nehme ich Erdäpfelteig, weil er besser zu verarbeiten ist. Aber zu Hause mache ich süße Knödel mit Topfenteig.

Können Sie Knödel überhaupt noch sehen außerhalb der Arbeit? Haben Sie einen Lieblingsknödel?

Grammelknödel. Und die vegetarischen.

Und was mögen die Menschen am liebsten? Vom Umsatz her mach ich 65 Prozent mit Grammel, Selch und Blunz’n. Bei den vegetarischen sind die Renner Spinat, Steinpilz, Bergkäse.

Was war Ihr kreativster Versuch und gab es auch Misserfolge?

Der letzte kreative Versuch war ein Räucherfischknödel mit Oberskren, da hat uns die Krise leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Grobe Fehler, was die Füllung betrifft, hatte ich noch keine. Zu extravagante Knödel, das passt eher in ein Restaurant oder Gasthaus, da man hier keine großen Mengen machen muss, da kann man schon mal was ausprobieren.