Sumo-Ringer im Obstregal: So gesund ist die Papaya

Voreilig

Vorsicht sei, so die Wissenschaftlerin, hingegen bei den Lobeshymnen geboten, die neuerdings im Internet die Runde machen und Papayas als neues Antikrebsmittel, etwa bei Brust-, Gebärmutterhals-, Bauchspeicheldrüsen-, Darm- und Prostatakrebs und Leukämie bejubeln.

Marlies Gruber: "Einige Quellen nennen Krebszellen eliminierende Effekte und bringen Papayas in Zusammenhang mit einem reduzierten Wachstum von Krebszellen. Das bezieht sich allerdings in erster Linie auf In-vitro-Studien. Die Beweislage reicht für solche Aussagen also keineswegs aus. Die Papaya ist eben auch kein schnelles Allheilmittel gegen Krebs aus dem Lebensmittelgeschäft ums Eck.“