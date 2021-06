Süßwarenhersteller Manner produziert jetzt eigenen Honig

Manner hat jetzt auch Bienen: Zwölf Bienenvölker haben ab sofort ein Zuhause am Dach der Produktionsstätten in Wien und Wolkersdorf . "Ich freue mich sehr auf die rund 800.000 neuen Bewohner auf den beiden Manner-Standorten. Ohne Bienen gäbe es keine Haselnüsse, ohne Haselnüsse keine Mannerschnitten,“ erläutert Manner-Geschäftsführer Andreas Kutil. Und er macht auch gleich ein bisschen Werbung für das Unternehmen: „Manner leistet in vielen Bereichen einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit, nun auch am Dach unserer Produktion."