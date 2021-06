Kuchenkunst aus echten Blumen und wieso Torten jetzt hässlich werden

Ausblick: Kitsch statt Perfektion

Mittlerweile ist der Blüten-Trend richtig groß geworden – und auch schon wieder fast passé, wie Sophia Stolz (Torten ab 160 Euro, mehr dazu auf ihrer Website) meint. „Verzierungen mit echten Blumen sind zwar noch stark vertreten, die Tendenz geht jetzt aber langsam in Richtung Retro-Torten wie in den Neunzigerjahren – ganz so wie in der Mode auch.“